Сполучені Штати та ЄС розглядають можливість додаткових санкцій проти Росії, якщо Кремль не звільнить українських моряків. Про це спецпредставник США з питань України Курт Волкер повідомив під час телефонного брифінгу.

За його словами, Москва так само повинна забезпечити свободу судноплавства через Керченську протоку.

Санкції проти Кремля Вашингтон може переглянути вже всередині лютого. Тоді ж відбудеться засідання голів МЗС європейських країн, де теж можуть бути ухвалені обмеження для Москви.