Приміщення опалюють дровами, які заготовляють самі ж працівники

Жителі села Чернеча Слобода на Сумщині скаржаться на умови в місцевій амбулаторії. Мовляв, у кабінетах холодно, ліків не вистачає, бракує медпрацівників.

Фельдшерсько-акушерський пункт Чернечої Слободи колись був лікарнею зі стаціонаром. Тепер - із персоналу лишилося п'ятеро медсестер. Приміщення опалюють дровами, які заготовляють самі ж працівники. Сімейний лікар із райцентру приїздить двічі на тиждень.

"Це регістратура. Регістратора немає. Хочуть закрить, скорочувать, немає грошей".

Поглянути, у яких умовах працюють медики, у село сьогодні приїхав Юрій Бойко. Селяни просять не закривати амбулаторії.

"Тринадцять градусів".

За словами депутата, через низькі зарплати та неналежні умови роботи чимало лікарів виїжджає закордон.

"Потому что просто нет достаточного финансирования, и в целом по стране, вот когда в 18 году 3% ВВП было направлено на медицину. Это мизер. Это должно быть минимум 5, и это должно быть сделано. После смены власти, мы увеличим финансирование до 5% от ВВП, так как это рекомендует ВОЗ. А второе - зарплата врачей. Ведь сегодня при том, что в декабре 18 года средняя зарплата в экономике была 10,5 тис грн, врачи получают меньше 7-ми"- заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Якщо збільшити зарплати медикам - щонайменше до 12 тисяч гривень - лікарі залишатимуться на місцях, - каже Юрій Бойко. І зробити це - реально, переконаний народний депутат.