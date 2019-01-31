Уперше в історії Великої Британії - за ґрати посадили жінку-депутата. Фіону Онасанью засудили до 3 місяців в'язниці за перешкоджання правосуддю та брехню поліцейським. Попри це, жінка не збирається звільнятися і навіть продовжує отримувати депутатську зарплату. Розповідає Світлана Чернецька з Лондона.

У великій політиці Фіона Онасанья - новачок. Депутатом вона стала лише два роки тому. І буквально за шість тижнів після обрання втрапила в халепу. Камери зафіксували її машину під час перевищення швидкості - вона їхала 66 кілометрів на годину в 50-кілометровій зоні. А замість просто сплатити штраф, депутатка почала "викручуватися".

Спочатку вказала водієм колишнього орендаря, потім запевняла, що була на місці пасажира. Проте суд довів - вона не лише сиділа за кермом, а й переписувалася під час порушення. Це досить велика пляма на репутації партії Лейбористів. Там виправдовуються: мовляв, через дострокові вибори не було часу зробити належну перевірку Онасаньї.

"Оголошення дострокових виборів у 2017 нас заскочило зненацька. Треба було організувати все надзвичайно швидко. Ми усвідомлюємо, що процес відбору кандидатів був не таким скрупульозним, яким мав би бути", - говорить Даніель Зайхнер, член партії Лейбористів.

Партія Лейбористів вигнала Онасанью зі своїх лав. Утім, та продовжує працювати як незалежний депутат. За кожен день за ґратами вона отримує зарплату, значно вищу, ніж середня. Звільнятися не планує. Збирається повернутися до парламенту через 3 місяці - по завершенню тюремного терміну.