США потерпають від сильних морозів [ Редактировать ]
Щонайменше десятеро американців загинули через обмороження. Чи не всю територію США накрив потужний холодний фронт. Найбільше дісталося Середньому Заходу - термометри там стабільно показують мінус 20 за Цельсієм. І це не межа, кажуть метеорологи. Як американці виживають в умовах Льодовикового періоду - розповість Ольга Жидецька.
По-справжньому люті холоди до Сполучених Штатів принесли полярні повітряні маси. За словами синоптиків - такі морози трапляються раз на століття. У Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі оголосили надзвичайний стан. Тут найближчим часом очікують подальшого похолодання до мінус 30, а подекуди - чи не до п'ятдесяти морозу. Місцевим жителям тільки й лишається, що стежити за метеопрогнозами. Школи та держустанови зачинені, крамниці не працюють.
"Погода просто крижана, ще й хурделить. Вітер ніби знущається - дме без упину. Геть нічого не видно", - говорить Джон Гант, житель Нью-Йорка.
Рух автотранспорту надзвичайно ускладнений. Обмерзання та заметіль спричинили численні аварії на дорогах. Фахівці попереджають - таке різке похолодання може мати руйнівний вплив на міську інфраструктуру.
"Науково ми називаємо це - поштовхами холодних мас. Це коли швидке падіння температури відбувається на тлі перенасичення ґрунту опадами, як було в нас останнім часом. Замерзаючи, вода розширюється й тисне, приміром, на будівлі", - говорить Ед Шимон, метеоролог.
Медики ж не втомлюються нагадувати про ризик обморожень, які за такого мінуса можна отримати за лічені хвилини. Холоди вже забрали життя десятка американців.
"Перша ознака гіпотермії - тремтіння. Якщо почало трусити, значить температура серця знижується. Це сигнал - час зайти в приміщення. Усе значно гірше, якщо тремтіння припинилося, тоді ви не в змозі адекватно оцінити свій стан, і це дуже небезпечно", - говорить терапевт.
Та дехто знаходить і розваги за умов такого Льодовикового періоду. А ще - в соцмережах поширюють ролики, хто як утеплюється та зігріває своїх плеканців.
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