Є тут і олені породи алтайський марал, і косулі, і поні

Вовки, олені, поні, віслюк Тьома, а ще тигри та левенята - такий собі набір домашніх улюбленців у закарпатця Юрія Тюх. Все почалося рік тому - з вовків. І поступово любов до тварин переросла в хобі, яке стало і роботою, і життям чоловіка. Як уживаються різні хижаки в одній родині - бачили мої колеги.

Гучні співи вовків можна почути нечасто. Хоча - треба знати місця. Одне з таких - у міжгірському селі Синевирська Поляна.

Юрій без остраху пхає руки в пащу хижака, бавиться з ним і запевняє - карпатський вовк не зашкодить людині, адже має темперамент собаки.

"Це самий розумний вовк у мене тут, він знімався у фільмах, в рекламах. Я його беру з собою, даже без поводка, йду з ним в ліс. Боїться правда, коли машини їдуть", - розповідає Юрій Тюх, працівник екопарку.

Однак не всі такі привітні, як - Барсик. Родини білих полярних і чорних канадських вовків налаштовані настороженіше. За людиною стежать, як за потенційною здобиччю. Та й у зграї не все так спокійно.

"Цього року син тата свого покусав і став він вожаком. От вожак. Видно в нього хвіст іде вверх і волосся на шиї в нього встало. Тойсть він готовий до бою", - говорить Юрій Тюх, працівник екопарку.

Є тут і олені породи алтайський марал, і косулі, і поні. Ослик Тьомка - найстарший житель екопарку на міжгірщині. Привітно зустрічає туристів на вході до вольєра, особливо тих хто , приніс йому шматочок хлібу.

Та це далеко не всі жителі господарства. Місяць тому тут з'явилися ще й уссурійські тигри. Вони не дуже полюбляють зайву увагу, на відміну від - дитинчат. Позують на камеру, намагаються дати інтерв'ю і нахабно пхають носа в об'єктив. А Льова навіть змушував оператора знімати його.

Історії в цих тварин різні: когось Юрій купив, когось привіз із зоопарку. А канадських вовків навіть урятував від смерті. Їхнє лІгвище знайшли місцеві мешканці в лісі та хотіли знешкодити. Хижаків годують лише м'ясом. Оленів та поні - пшоном і сіном. Усі тварини доглянуті та ситі.