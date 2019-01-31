В італійських Альпах туристів розважають крижаною музикою. У прямому сенсі - адже всі інструменти виготовлені з льоду - скрипка, альт, контрабас, барабанна установка. Створив цей крижаний ансамбль американський митець Тім Лінхарт.

Ідея давно не давала йому спокою, але тільки тепер він придумав, як зробити лід достатньо міцним і пластичним. Виступає оркестр у спеціальній хижі зі снігу, де підтримується постійна мінусова температура.

Для кожного концерту - а їх заплановано близько 60 - Тім виготовляє нові інструменти, адже вони надто крихкі і тануть просто в руках музикантів.