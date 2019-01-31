Макияж 2019: как нарисовать красивые стрелки (видео) [ Редактировать ]
Многие девушки не делают стрелки лишь по той причине, что им кажется это уж слишком сложной задачей. На самом деле все возможно.
Чтобы стрелки были красивыми, необходимо подготовить кожу глаз в их нанесению.
А вот пошаговую инструкцию, как сделать стрелки красивыми и чтобы они подчеркнули вашу индивидуальности, смотрите видео.
Также предлагаем вам посмотреть, как не нужно краситься.
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