Президент США Дональд Трамп заявил об отправке дополнительного континента военнослужащих на границу страны с Мексикой. Об этом глава Белого дома сообщил на станице в Twitter.

По словам американского лидера, военные будут отправлены на границу для противодействия притоку нелегальных иммигрантов.

"Дополнительные войска направляются на южную границу, чтобы остановить попытку вторжения крупных караванов нелегалов в нашу страну. Мы остановили предыдущие караваны и остановим также и эти. Со стеной это будет намного проще и не так дорого. Уже строим!", - написал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что халифат будет вскоре уничтожен.