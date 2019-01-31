Россия стала меньше задерживать суда, следующие в украинские порты в Азовском море. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-секретаря председателя Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.

"Сейчас ситуация спокойная, россияне гораздо меньше стали задерживать иностранные суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море", - отметил чиновник.

При этом Слободян добавил, что ситуация относительно спокойная и стабильная.

Ранее сообщалось, что российская сторона против мониторинга европейцев на Азове. Россия согласна допустить одноразовую поездку европейских экспертов в Керченский пролив, а не размещать постоянную миссию.

На днях военные летчики провели тренировку над Азовским морем.