Ситуация в Азове стабилизировалась - Госпогранслужба [ Редактировать ]
Россия стала меньше задерживать суда, следующие в украинские порты в Азовском море. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-секретаря председателя Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.
"Сейчас ситуация спокойная, россияне гораздо меньше стали задерживать иностранные суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море", - отметил чиновник.
При этом Слободян добавил, что ситуация относительно спокойная и стабильная.
Ранее сообщалось, что российская сторона против мониторинга европейцев на Азове. Россия согласна допустить одноразовую поездку европейских экспертов в Керченский пролив, а не размещать постоянную миссию.
На днях военные летчики провели тренировку над Азовским морем.
по теме
Военные летчики провели тренировку над Азовским морем (видео)
Тренировка прошла по приказу командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева
В ПАСЕ приняли резолюцию по Азову
Украина в резолюции ПАСЕ требует освобождения моряков и политзаключенных России
В ПАСЕ состоятся срочные дебаты о ситуации в Азовском море
В ПАСЕ решили провести срочные дебаты относительно ситуации в Азовском мореи Керченском проливе
Война на Донбассе: армия уничтожила бронетранспортер террористов
Боевики обстреливали позиции украинских военных из зенитной установки на МТЛБ
Бабушка и дедушка сожгли в печи 11-месячного ребенка
Останки малыша нашел в топке печи родственник семьи