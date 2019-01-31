Стратегічний комітет був створений на початку поточного року

Стратегічний урядовий комітет на чолі з прем'єром розпочав роботу. На першому засіданні урядовці підвели підсумки роботи за минулий рік, обговорили принципи подальшої роботи комітету та законодавчі плани, спрямовані на розвиток економіки, управління, а також безпеки й оборони держави.

Нагадаю, стратегічний комітет був створений за ініціативи прем'єра на початку поточного року.

"Ми обговорили систему роботи самого комітету, визначили перелік пріоритетних завдань для нас з точки зору законотворення і внесені пропозиції в український парламент. Про ті законопроекти, які ми вважаємо важливими для держави, для розвитку економіки, соціальної політики, для багатьох інших питань. Це буде топ законів, які ми будемо презентувати в парламенті на 19 рік", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.