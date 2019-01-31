Холодні кабінети, відсутність медикаментів та лікар, який приїжджає двічі на тиждень. П'ять медсестер, які залишилися працювати в Чернечій Слободі, обслуговують три тисячі селян з навколишніх сіл. Це - реалії сучасної сільської медицини. Чому буксує медреформа? Подробиці у сюжеті.

Ніні П'ятницькій ставлять крапельницю в фершерсько-акушерському пункті Чернечої Слободи. У холодній маніпуляційній жінка ледь зігрівається під теплою ковдрою.

"І оце укрилися, і треба ж якось капаться. А дівчатам оце посидить оце кожен день у такому холоді. Це страшне", - говорить Ніна П'ятницька, мешканка села Чернеча Слобода.

А цей чоловік прибіг за невідкладною допомогою. Карети швидкої сюди давно не їздять.

"Сейчас сусідка упала поламала руку, похоже, шо поламала. Рука опухає. Меня попросили сбегать в больницу. Здесь же ж никакой помощи. Придется мне машиной везти, просить кого-то платить деньги", - говорить Микола, мешканець села Чернеча Слобода.

Колись - це була лікарня зі стаціонаром. Тепер із персоналу залишилося п'ять медсестер. Приміщення опалюють дровами, які заготовляють самі ж медпрацівники. Сімейний лікар з райцентру приїздить два рази на тиждень. Та й сам лікарняний пункт - на межі закриття.

"Це регістратура. Регістратора немає. Хочуть закрить, скорочувать, немає грошей".

Поспілкуватися з людьми сьогодні в село приїхав Юрій Бойко. Селяни просять не закривати амбулаторію. Серед проблем, які турбують людей найбільше - війна на сході, низькі пенсії та захмарні ціни на газ. Через його дорожнечу - багатьом доводиться опалювати хати дровами й вугіллям.

"Як, інтересно, дають субсидії? Субсидії дають, от у нас маленька хата, дається 700 грн субсидії!"

"Закрывают сами газ. Кто это сделал. Это сделали в последние 2 года. Мы вернем этот газ в дома. Потому что это безобразие. Как это так, человек должен идти пилить дрова на старости лет", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"А як я сама, я ото його напиляю?"

Селяни ведуть нардепа до амбулаторії. Просять подивитися - в яких умовах доводиться працювати медикам. Без ліків і опалення. Недостатнє фінансування, вкрай низькі зарплати, жахливі умови роботи - змушують лікарів виїжджати з країни. За словами Юрія Бойка - лише за 3 роки на заробітки до Європи поїхали 70 тисяч фахівців.

"В целом по стране, вот когда в 18 году 3% ВВП было направлено на медицину. Это мизер. Это должно быть минимум 5, и это должно быть сделано , после смены власти мы увеличим финансирование до 5% от ВВП, так как это рекомендует ВОЗ. А второе - зарплата врачей. Ведь сегодня при том, что в декабре 18 года средняя зарплата в экономике была 10,5 тысяч грн, врачи получают меньше 7. Это придется устранять. Я уже принял решение, в программе моей, что мы увеличим зарплату врача до 12 тыс, так точно, как и учителям. Я тоже вижу, что там серьезный перекос", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Поскаржилися селяни і на шалено дорогі ліки. Особливо це стосується пенсіонерів, які на свої маленьки пенсії - просто не можуть їх собі дозволити.

"Лекарства дорогие, потому что идет накрутка, и МОЗ не следит за отсечкой спекулятивной составляющей. Разборками занимаются между собой. Делят институты, делят должности. А лекарства бросили на самотек. Более такого, они даже не проплатили те вакцины и те лекарства, которые нужны, хотя бюджет выделил на это деньги. У нас же идет с отсрочкой примерно в полтора года приход лекарств в страну от момента, когда заплатят. И вот такую систему коррупционную породило руководство МОЗ", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Розкритикував народний депутат і реформування системи швидкої допомоги. Мовляв, люди не розуміють - навіщо треба було скасовувати виїзди швидких на виклики.

Юрій Бойко впевнений - роботу цієї служби треба відновити в звичайному режимі, особливо в селах, де жителі - не можуть дістатися до лікарів.