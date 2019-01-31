Петро Порошенко підписав закон для полегшення закупівель іноземної продукції оборонного призначення [ Редактировать ]
Петро Порошенко підписав закон, який полегшить закупівлю іноземної продукції оборонного призначення. Про це йдеться на офіційному сайті президента.
Тепер Міноборони, ЗСУ та Генеральний штаб зможуть купувати оборонну продукцію без посередництва інших компаній, що дозволить заощадити бюджетні кошти. Президент подякував парламенту та уряду за те, що вони підтримали цей законопроект.
"Хочу подякувати Верховну Раду за те, що вона почула президента, був прийнятий і проголосований закон, який дозволяє зараз нарешті Міноборони, ЗСУ, Генштабу напряму закуповувати закордоном те, що наші партнери по НАТО готові постачати Україні. Це було однією з умов нашої співпраці, як президент і головнокомандувач, Збройні сили давно цього чекали", - заявив Петро Порошенко, президент України.
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