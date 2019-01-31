Ніколас Мадуро - більше не президент Венесуели. Принаймні, для ЄС. Європарламент визнав тимчасовим керівником країни Хуана Гуайдо. Доки в країні не відбудуться вибори. Подробиці засідання у Брюсселі розкаже Олена Абрамович.

Щоб обговорити ситуацію у Венесуелі, депутати скликали термінові слухання. Чекати виборів до 2025 року, як пропонує диктатор Ніколас Мадуро, це нісенітниця, - кажуть парламентарі. Бо стан справ в країні плачевний.

"Люди в прямому сенсі голодують через нестачу продовольства, спричинену урядом Мадуро. Мільйони покинули Венесуелу, десиденти - по тюрмах, 40 загиблих, сотня тяжкопоранених під час протестів. Це безпрецедентна гуманітарна криза", - заявив Джонатан Арнотт, депутат Європарламенту від Великої Британії.

"Інфляція у Венесуелі, яка сягнула 10 мільйонів відсотків. Три мільйони людей, які виїхали з країни. Встановлення Мадуро авторитаризму з допомогою військ. Останні події навряд чи когось здивують. Я повністю підтримую рішення Хуана Гуайдо проголосити себе президентом і вітаю його визнання з боку політиків-демократів з усього світу. Далі черга за ЄС", - заявив Чарльз Теннок, депутат Європарламенту від Великої Британії.

Євросоюз має подумати над санкціями проти нафтових компаній, з яких Мадуро отримує прибутки для фінансування армії, - закликали депутати. І привітали рішення банку Англії закрити доступ Мадуро до рахунків на суму понад мільярд доларів. У фінальну резолюцію внесли заклик до всіх країн ЄС визнати легітимним керівником лідера опозиції Хуана Гуайдо.

"Якщо президентські вибори не оголосять - ми, європейці, вживатимемо подальших заходів, зокрема й щодо визнання лідера країни. ЄС повністю підтримує Національну асамблею - наразі це єдиний легітимний політичний орган, демократично обраний венесуельським народом", - заявив Крістос Стиліанідес, Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та врегулювання криз.

Ще один важливий пункт - мирне розв'язання ситуації, - наполягли в Європарламенті. І закликали верховну представницю ЄС із питань зовнішньої політики Федеріку Могеріні створити в регіоні контактну групу, яка допоможе досягти домовленостей щодо проведення прозорих і справедливих президентських виборів.