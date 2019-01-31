Юлія Тимошенко під час зустрічі з громадою Лебедина розповіла про ефективні способи розвитку економіки України [ Редактировать ]
Наблизитись до європейського рівня життя можна за однієї умови - збільшення доходів українців щонайменше у три з половиною рази. Так важає Юлія Тимошенко.
Під час зустрічі з громадою Лебедина на Сумщині вона заявила, що такий підхід не лише стимулюватиме розвиток економіки, а й зміцнить національну валюту. Адже, чим більша купівельна спроможність населення - тим ефективніше працюватимуть вітчизняні виробники. Це позитивно вплине і на агросектор, - упевнена лідерка "Батьківщини".
"Ми сьогодні торгуючи сировиною практично уступили країнам, які такої землі не мають. Італія, наприклад, отримує в 10 разів більше з га землі, тому що переробляє все. Якщо ми з вами поставимо стратегією економічною створення всіх умов переробки і торгівлі готовою продукцією - ми з 18 млрд євро зможемо отримати 180 млрд євро", - заявила Юлія Тимошенко, народний депутат, лідер партії "Батьківщина".
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