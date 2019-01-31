Підроблений диплом: віце-президенту ФФУ Вадиму Костюченко загрожує арешт на 5 років [ Редактировать ]
5 років в'язниці за підроблений диплом. Таке покарання загрожує віце-президенту Федерації футболу України Вадиму Костюченко.
В ГПУ вважають, що чиновник неодноразово використовував підроблений документ про вищу освіту для просування по службі. На основі псевдодиплому він працював на керівних посадах в низці міністерств, Деснянській районній адміністрації, в КМДА та вступив до Національної академії управління, - зазначають у генпрокуратурі.
по теме
На Хмельниччині посеред навчального року закрили гімназію
Батьки та вчителі на знак протесту перекривали дороги - чи вдалося відстояти навчальний заклад?
Чому столична влада попри заборону суду прогололосувала про розірвання договору оренди із забудовником ЖК "Патріотика на озерах"?
Депутати Київради проголосували у другому читанні за розірвання договору оренди із забудовником комплексу "Патріотика на озерах". І це попри заборону суду. Наразі без грошей і без житла можуть залишитися біля півтисячі родин. Сьогодні вони прийшли під столичну мєрію, вимагати справедливості
На Київщині сміттєпереробний завод звинуватили у забрудненні навколишнього середовища
Громада села Семиполки, що на Київщині, - намагається позбутися небезпечного сусіда. Це сміттєпереробний завод, розташований поруч з людськими будинками
Британського депутата відправили до в'язниці
Уперше за останні 28 років - британського парламентаря засудили до тюремного ув'язнення. За рішенням суду, депутатка Фіона Онасанья має відбути тримісячне покарання
Особливості церковного питання в Вінниці
Церковні суперечки у світських судах. У Вінниці взялися розглядати позов колишньго священника УПЦ проти церкви в якій він служив десятки років