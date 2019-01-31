5 років в'язниці за підроблений диплом. Таке покарання загрожує віце-президенту Федерації футболу України Вадиму Костюченко.

В ГПУ вважають, що чиновник неодноразово використовував підроблений документ про вищу освіту для просування по службі. На основі псевдодиплому він працював на керівних посадах в низці міністерств, Деснянській районній адміністрації, в КМДА та вступив до Національної академії управління, - зазначають у генпрокуратурі.