Мінус тридцять - і це не межа. У Сполучених Штатах вдарили аномальні морози. Найбільше потерпає Середній Захід країни. Лікарі попереджають про смертельну загрозу від такої погоди і радять якогомога менше перебувати на вулиці. Уже є перші жертви. Деталі розкаже Ольга Жидецька.

По-справжньому люті холоди до Сполучених Штатів принесли полярні повітряні маси. За словами синоптиків - такі морози трапляються раз на століття. У Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі оголосили надзвичайний стан. Тут найближчим часом очікують подальшого похолодання до мінус 30, а подекуди - чи не до п'ятдесяти морозу. Місцевим жителям тільки й лишається, що стежити за метеопрогнозами. Школи та держустанови зачинені, крамниці не працюють.

"Погода просто крижана, ще й хурделить. Вітер ніби знущається - дме без упину. Геть нічого не видно", - говорить Джон Гант, житель Нью-Йорка.

Рух автотранспорту надзвичайно ускладнений. Обмерзання та заметіль спричинили численні аварії на дорогах. Фахівці попереджають - таке різке похолодання може мати руйнівний вплив на міську інфраструктуру.

"Науково ми називаємо це - поштовхами холодних мас. Це коли швидке падіння температури відбувається на тлі перенасичення ґрунту опадами, як було в нас останнім часом. Замерзаючи, вода розширюється й тисне, приміром, на будівлі", - говорить Ед Шимон, метеоролог.

Медики ж не втомлюються нагадувати про ризик обморожень, які за такого мінуса можна отримати за лічені хвилини. Холоди вже забрали життя десятка американців.

"Перша ознака гіпотермії - тремтіння. Якщо почало трусити, значить температура серця знижується. Це сигнал - час зайти в приміщення. Усе значно гірше, якщо тремтіння припинилося, тоді ви не в змозі адекватно оцінити свій стан, і це дуже небезпечно", - говорить терапевт.

Та дехто знаходить і розваги за умов такого Льодовикового періоду. А ще - в соцмережах поширюють ролики, хто як утеплюється та зігріває своїх плеканців.