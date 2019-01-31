Украинская певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять поклонников своими снимками и видео на странице в Instagram. На днях артистка поделилась трогательным черно-белым снимком, на котором она запечатлена без макияжа.

Фото: Instagram

"Мы в ответе за тех, кого приручили (с) Сент-Экзюпери", - подписала публикацию исполнительница.

Больше всего поклонников "сразил наповал" пронзительный взгляд Тины на фотографии. Фанаты тут же засыпали певицу комплиментами. "Такая нежная…"; "Как будто в душу заглянули"; "Але цей погляд просто… готова дивитися в ці очі вічно"; "Так и веет нежностью… Как же завораживает этот взгляд прямо в душу. Спасибо, Тиночка, за то, что ты такая настоящая и искренняя, как на фото, так и в жизни", - пишут поклонники.

Ранее известный певец признался Тине Кароль в своих чувствах.