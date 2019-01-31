Все трое украинских военнопленных моряков, которых накануне перевели в России из больницы в "Матросской тишине" в СИЗО "Лефортово", пожаловались на проблемы на здоровьем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как отмечается, моряки не жалуются на условия содержания. Сейчас они находятся в обычных камерах в отремонтированном корпусе с горячей водой. Однако всех моряков остались проблемы со здоровьем.

Так, Андрей Ейдер рассказал российским правозащитникам, что у него болят ноги, и показал конечности, на которых есть небольшие следы от осколочного ранения. По его словам, один осколок остался внутри мышечной ткани, медики не стали его вытаскивать.

Василий Сорока пожаловался на боли в раненой руке. Рана зажила, но кисть немного опухла, плохо работают отдельные пальцы. По его словам, в руке осталось два маленьких осколка.

Андрей Артеменко тоже заявил, что у него не извлекли один из осколков из руки. Моряк также отметил, что ему нужен офтальмолог, поскольку он получил травму роговицы глаза.

Врачи СИЗО пока выдали морякам обезболивающие и ускоряющие регенерацию тканей мази, в дальнейшем планируют направить их на обследование в профильное медучреждение.

Ранее Петр Порошенко прокомментировал суд в Москве над украинскими моряками.