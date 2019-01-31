В России рассказали о состоянии здоровья раненых украинских моряков [ Редактировать ]
Все трое украинских военнопленных моряков, которых накануне перевели в России из больницы в "Матросской тишине" в СИЗО "Лефортово", пожаловались на проблемы на здоровьем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Как отмечается, моряки не жалуются на условия содержания. Сейчас они находятся в обычных камерах в отремонтированном корпусе с горячей водой. Однако всех моряков остались проблемы со здоровьем.
Так, Андрей Ейдер рассказал российским правозащитникам, что у него болят ноги, и показал конечности, на которых есть небольшие следы от осколочного ранения. По его словам, один осколок остался внутри мышечной ткани, медики не стали его вытаскивать.
Василий Сорока пожаловался на боли в раненой руке. Рана зажила, но кисть немного опухла, плохо работают отдельные пальцы. По его словам, в руке осталось два маленьких осколка.
Андрей Артеменко тоже заявил, что у него не извлекли один из осколков из руки. Моряк также отметил, что ему нужен офтальмолог, поскольку он получил травму роговицы глаза.
Врачи СИЗО пока выдали морякам обезболивающие и ускоряющие регенерацию тканей мази, в дальнейшем планируют направить их на обследование в профильное медучреждение.
Ранее Петр Порошенко прокомментировал суд в Москве над украинскими моряками.
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