В Борисполе неизвестный жестоко избил преподавателя английского языка Мохаммеда Сисейя. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ. Об этом сообщает "УНН" со сслылкой на полицию.

"В Борисполе 26 января преподавателя английского языка, гражданина Украины Мохаммеда Сисейя, жестоко избил неизвестный. Мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ. Сейчас проводим досудебное расследование, опросили около пяти свидетелей, которые могли видеть этот инцидент", - рассказал агентству спикер областного управления полиции Николай Жукович.

По данным свидетелей, между пострадавшим и нападавшим произошел конфликт, в результате которого неизвестный избил мужчину, однако не ограбил. По факту инцидента было начато расследование.

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