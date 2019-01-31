В Борисполе жестоко избили учителя английского языка [ Редактировать ]
В Борисполе неизвестный жестоко избил преподавателя английского языка Мохаммеда Сисейя. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ. Об этом сообщает "УНН" со сслылкой на полицию.
"В Борисполе 26 января преподавателя английского языка, гражданина Украины Мохаммеда Сисейя, жестоко избил неизвестный. Мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ. Сейчас проводим досудебное расследование, опросили около пяти свидетелей, которые могли видеть этот инцидент", - рассказал агентству спикер областного управления полиции Николай Жукович.
По данным свидетелей, между пострадавшим и нападавшим произошел конфликт, в результате которого неизвестный избил мужчину, однако не ограбил. По факту инцидента было начато расследование.
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