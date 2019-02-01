Kyiv Boryspil Express сломался два раза за одну поездку (фото) [ Редактировать ]
Экспресс, который соединяет аэропорт "Борисполь" с Киевом, в очередной раз сломался в пути. Поезд остановился спустя 20 минут после начала движения по направлению в столицу.
Об этом в Facebook написал один из пассажиров Андрей Охота.
Пассажир рассказал, что вместо обещанных 35 минут они добирались до Киева около двух часов.
"Рядом со мной люди, у которых билеты на другой поезд, и у них все шансы не успеть на него. Людей чертовски много, набито как балтийской кильки", - написал пользователь.
Позже Охота сообщил, что экспресс немного проехал, но остановился снова из-за задымления. В комментариях также написали, что этим дымом дышали все пассажиры, в том числе и маленькие дети.
«Укрзалізниця» пока что не прокомментировала официально внеплановую остановку Kyiv Boryspil Express и ее причины.
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