Национальный банк Украины на пятницу, 1 февраля, установил официальный курс на уровне 27,74 грн/доллар, лишь на копейку изменив стоимость американской валюты по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2774 грн;

100 евро - 3186 грн.

Также в НБУ рассказали, что будет с экономикой в 2019 году.