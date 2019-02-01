Курс валют в Украине на 1 февраля: чего ждать в конце недели [ Редактировать ]
Курс валют в Украине
Национальный банк Украины на пятницу, 1 февраля, установил официальный курс на уровне 27,74 грн/доллар, лишь на копейку изменив стоимость американской валюты по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2774 грн;
- 100 евро - 3186 грн.
Также в НБУ рассказали, что будет с экономикой в 2019 году.
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