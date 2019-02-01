В Ессентуках (Россия) во время ремонта здания казначейства был найден тайник с уникальными фотографиями семьи последнего российского государя Николая II.

Об этом сообщается на сайте Министерства туризма и оздоровительных курортов российского региона.

Конверт со снимками лежал под ветхой балкой. Местные краеведы предполагают, что они принадлежали охраннику Николая II Анатолию Федюшкину. На службу в охрану императорской семьи он поступил в 1907 году.

На двух фотографиях из тайника сохранились подлинные автографы членов семьи.

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