В России найден тайник охранника императора Николая II (фото) [ Редактировать ]
В Ессентуках (Россия) во время ремонта здания казначейства был найден тайник с уникальными фотографиями семьи последнего российского государя Николая II.
Об этом сообщается на сайте Министерства туризма и оздоровительных курортов российского региона.
Конверт со снимками лежал под ветхой балкой. Местные краеведы предполагают, что они принадлежали охраннику Николая II Анатолию Федюшкину. На службу в охрану императорской семьи он поступил в 1907 году.
На двух фотографиях из тайника сохранились подлинные автографы членов семьи.
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