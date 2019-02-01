В Деснянском районе Киева произошел пожар. Воспламенение началось в магазине по адресу улица Попудренко, 7, огонь охватил несколько МАФов по близости.

Возгорание произошло около 3:00 в магазине с товарами для животных. Об этом сообщает "Информатор".

Пожар распространился на площади 250 квадратных метров. По непроверенным данным очевидцев, причиной воспламенения могло стать замыкание в электропроводах. На место происшествия прибыла владелица сгоревшего помещения.

К этому моменту огонь начал распространяться на соседний магазин с техникой и несколько ближайших МАФов. К счастью, пострадавших от пожара нет.

На месте происшествия работали 2 наряда пожарных, 2 единицы техники спасательной службы и 3 наряда полиции. Точные причины возгорания устанавливают правоохранители.

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