В Киеве возле станции метро "Дарница" сгорели МАФы (фото) [ Редактировать ]
В Деснянском районе Киева произошел пожар. Воспламенение началось в магазине по адресу улица Попудренко, 7, огонь охватил несколько МАФов по близости.
Возгорание произошло около 3:00 в магазине с товарами для животных. Об этом сообщает "Информатор".
Пожар распространился на площади 250 квадратных метров. По непроверенным данным очевидцев, причиной воспламенения могло стать замыкание в электропроводах. На место происшествия прибыла владелица сгоревшего помещения.
К этому моменту огонь начал распространяться на соседний магазин с техникой и несколько ближайших МАФов. К счастью, пострадавших от пожара нет.
На месте происшествия работали 2 наряда пожарных, 2 единицы техники спасательной службы и 3 наряда полиции. Точные причины возгорания устанавливают правоохранители.
Ранее мы писали о том, что в Киеве масштабный пожар охватил завод.
по теме
У Києві гасили пожежу на території "Радіозаводу"
До гасіння залучили десятки рятувальників
У Києво-Печерській Лаврі горіла двоповерхова будівля
Зайнялося в одній з кімнат на другому поверсі, потім вогонь перекинувся на дах
В популярном киевском супермаркете возник пожар (видео)
В столичном супермаркете "Сильпо" произошел пожар
Пожежі в Австралії: у річку впав пожежний літак
Літак упав у річку під час набору води
Пожежа на танкері поблизу Стамбула: є загиблі та поранені
Палало так, що вогнеборцям знадобилося кілька годин, щоб загасити полум'я