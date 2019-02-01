Ранкове зведення з передової: вночі там поранено українського армійця.

Бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Застосовували заборонені Мінськом калібри. Зокрема, з потужних мінометів і кулеметів противник вів вогонь біля Кряківки та Кримського. А в районі Пісків ворог цілив з БМП.

За даними розвідки, одного бойовика знищенко, двох поранено.