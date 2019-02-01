На Донбасі не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
Ранкове зведення з передової: вночі там поранено українського армійця.
Бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Застосовували заборонені Мінськом калібри. Зокрема, з потужних мінометів і кулеметів противник вів вогонь біля Кряківки та Кримського. А в районі Пісків ворог цілив з БМП.
За даними розвідки, одного бойовика знищенко, двох поранено.
по теме
Поблизу Широкиного бойовики застосували гранатомети
Неспокійно було біля Широкиного і Травневого - ворог цілив з гранатометів та великокаліберних кулеметів
Жителі Луганщини потерпають від ворожих обстрілів
Попри бойові дії, які тривають тут вже чотири роки, шістнадцять родин не покидають своїх осель у Золотому, хоча люди зізнаються: звикнути до війни неможливо
На Луганщині бойовики обстріляли автомобіль ЗСУ: є втрати
В районі селища Катеринівка, на Луганщині, окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу автомобіль з українськими захисниками
Українські військові укріплюють передові позиції у Пісках
Зима не лише вибілює населений пункт, але й вносить свої корективи в інтенсивність бойових дій
Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки
В районі проведення операції Об'єднаних сил противник вдарив по позиціях українських військових з гранатометів та стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка