В аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку после того, как в него ударила молния, сообщает "Корреспондент".



На борту воздушного судна находились 153 человека. Сразу после вылета пилот заявил, что в самолет скорее всего ударила молния. После этого самолет зашел на посадку.



Данные о пострадавших не приводятся.

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