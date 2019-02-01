Молния ударила в самолет с пассажирами [ Редактировать ]
В аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку после того, как в него ударила молния, сообщает "Корреспондент".
На борту воздушного судна находились 153 человека. Сразу после вылета пилот заявил, что в самолет скорее всего ударила молния. После этого самолет зашел на посадку.
Данные о пострадавших не приводятся.
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