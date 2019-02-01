У Харкові чиновниця міської ради торгувала дітьми [ Редактировать ]
У Харкові "на гарячому" погоріла чиновниця міської ради. Її затримали під час отримання майже 85 тисяч гривень.
Здирниця очолювала одну з районних служб у справах дітей і вимагала гроші від харків'янки, яка хотіла всиновити дитину. В СБУ порушили кримінальне провадження за статтею "хабарництво" - підозрюваній загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.
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