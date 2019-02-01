США та ЄС готують нові санкції проти Росії - Курт Волкер [ Редактировать ]
Якщо Москва не звільнить українських моряків - США та ЄС можуть запровадити нові санкції, - про це заявив спецпредставник Сполучених Штатів Курт Волкер.
Дипломат наголосив, що деякі обмежувальні заходи вже обговорюються, зокрема, проти російських суден і портів в Азовському морі.
Волкер також повідомив, США вже цього місяця планують переглянути пакет заборон щодо Росії після анексії Криму.
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