Якщо Москва не звільнить українських моряків - США та ЄС можуть запровадити нові санкції, - про це заявив спецпредставник Сполучених Штатів Курт Волкер.

Дипломат наголосив, що деякі обмежувальні заходи вже обговорюються, зокрема, проти російських суден і портів в Азовському морі.

Волкер також повідомив, США вже цього місяця планують переглянути пакет заборон щодо Росії після анексії Криму.