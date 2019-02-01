Підозрюваному у вбивстві подружжя в Миколаєві обиратимуть запобіжний захід [ Редактировать ]
Чоловікові, який розстріляв подружжя біля суду в Миколаєві, оголосили підозру в умисному подвійному убивстві. Сьогодні йому мають обрати запобіжний захід.
Нагадаємо, трагедія сталася в середу. Зловмисник посеред дня розстріляв чоловіка і жінку біля виходу з міського суду. Слідчі встановили, що нападник заборгував парі з Одеси 40 тисяч доларів і не хотів віддавати.
Наразі стрілець у СІЗО. У скоєному зізнався. А от його сина, який теж був на місці злочину, після з'ясування обставин відпустили.
"Син підозрюваного по справі проходить у якості свідка, він процесуально не затриманий. Вчора він був запрошений до відділку поліції. Після надання пояснень, він був відпущений", - повідомила Олена Бережна, речник ГУ НП у Миколаївській області.
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