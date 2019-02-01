Известная актриса умерла в страшных муках [ Редактировать ]
В США на 73-м году жизни скончалась актриса кубинского происхождения Луиза Мориц, известная по фильму "Полет над гнездом кукушки". Представитель артистки Эдвард Лоццо сообщил, что жизнь звезды оборвалась в одном из хосписов Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Мориц умерла из-за остановки сердца.
Актриса умерла 4 января, но об этом стало известно только сейчас. По словам Лоццо, она чувствовала себя плохо после того, как получила тяжелую травму из-за падения в прошлом году.
Мориц снималась в фильмах "Последний американский девственник", "Смертельные гонки 2000 года", "Независимость", "Невероятный Халк", "Счастливые дни" и "Любовь по-американски". Она наиболее известна в роли проститутки Роуз в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" с Джеком Николсоном.
Ранее мы сообщали, что секс-символ 80-х умирает в полном одиночестве и нищете.
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