Перехід на стандарти НАТО: Україна продовжує вдосконалювати оборону [ Редактировать ]
Попри війну на сході, Україна й далі реформує армію та сектор оборони відповідно до стандартів НАТО, - про це заявив секретар Ради Нацбезпеки Олександр Турчинов.
Напередодні він зустрівся з групою військових радників зі США, Великої Британії, Німеччини та Канади. Cторони обговорили перспективи входження України до Північно-Атлантичного Альянсу.
Іноземці відзначили прогрес нашої держави у питанні реформування сектору безпеки і оборони.
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