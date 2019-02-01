Попри війну на сході, Україна й далі реформує армію та сектор оборони відповідно до стандартів НАТО, - про це заявив секретар Ради Нацбезпеки Олександр Турчинов.

Напередодні він зустрівся з групою військових радників зі США, Великої Британії, Німеччини та Канади. Cторони обговорили перспективи входження України до Північно-Атлантичного Альянсу.

Іноземці відзначили прогрес нашої держави у питанні реформування сектору безпеки і оборони.