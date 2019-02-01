У Нью-Йорку замерзла одна з туристичних принад - фонтан Жозефіни Шоу Лоуел на Мангеттені.

Водна конструкція перетворилася на бурульки, попри те, що оснащена системою обігріву, яка має забезпечувати її роботу взимку. Зараз у Нью-Йорку до 20 градусів морозу. А на вихідних, за прогнозами синоптиків, температура впаде до "мінус 34".

"Скільки тут живу, ніколи не було так холодно. Просто лютий мороз! Замерзло геть усе. Ми вирішили пройти до фонтану. Але він скрижанів - вода, що з нього витікає, на морозі одразу замерзає", - говорить Лео Даллесандро, місцевий житель.