Умерла звезда фильма "Операция Ы" [ Редактировать ]
В Москве умерла актриса театра и кино Валентина Березуцкая, сообщает "Униан" со ссылкой на РосСМИ.
Артистка скончалась на 87-м году жизни. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате остановки сердца. Березуцкая находилась у себя в квартире и внезапно начала задыхаться. Приехавшие в дом сотрудники скорой помощи констатировали, что женщина находится в коме, и вызвали на помощь реанимацию. К сожалению, актрису не удалось спасти.
Актриса известна по ролям в таких фильмах, как "Ответный ход", "Родня", "Следствие ведут знатоки: Шантаж", "Старухи", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Дети Дон-Кихота", "Француз" и "Вор".
Ранее мы сообщали, что скончался известный украинский футболист.
по теме
Секс-символ 80-х умирает в полном одиночестве и нищете
Секс-символ российского кино борется со смертельным заболеванием
Известная актриса умерла в страшных муках
Звезда "Полета над гнездом зукушки" скончалась в страшных муках
Умер актер из легендарного фильма "Терминатор"
Известность пришла к актеру в 1959 году, когда он сыграл главную роль в фильме "Ведро крови"
Российская певица умерла прямо на сцене (видео)
Во время выступления певица потеряла сознание
Умер легендарный советский певец
Известный артист удостоен звания народного артиста Республики Татарстан и Российской Федерации