В Москве умерла актриса театра и кино Валентина Березуцкая, сообщает "Униан" со ссылкой на РосСМИ.



Артистка скончалась на 87-м году жизни. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате остановки сердца. Березуцкая находилась у себя в квартире и внезапно начала задыхаться. Приехавшие в дом сотрудники скорой помощи констатировали, что женщина находится в коме, и вызвали на помощь реанимацию. К сожалению, актрису не удалось спасти.

Актриса известна по ролям в таких фильмах, как "Ответный ход", "Родня", "Следствие ведут знатоки: Шантаж", "Старухи", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Дети Дон-Кихота", "Француз" и "Вор".

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