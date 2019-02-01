В Киеве бездомные и люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить временный приют и медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Городская власть создает все возможные условия для комфортной ночевки бездомных. Все кто имеют такую потребность, могут получить медицинское обследование, привести себя в порядок, помыться и спать в нормальных условиях. Это лучше, чем ночевать на улице", - рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время посещения дома социального обеспечения .

"Несмотря на то, что Дом социальной защиты обеспечен всем необходимым, здесь занято лишь 80% мест. Обычно бездомные знают о такой возможности, но часто отказываются. Обязать или насильно оставлять, здесь людей мы не имеем права" - отметила Марина Хонда.

Для жителей отделения ночного пребывания предусмотрен ужин. Также в заведении работает банк одежды. На базе Дома социальной защиты созданы выездные бригады для социального патрулирования, которые обеспечивают бездомных горячим питанием.

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