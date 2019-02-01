Трамп потерял "огромные деньги" за время президентства [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял "огромные деньги" за время, проведенное на президентском посту. Об этом он рассказал в интервью The New York Times. Глава Белого дома подчеркнул, что это его "крупнейшая потеря за все времена".
"Это не работа ради денег. Это одна из крупнейших потерь за все времена. Вы знаете, к счастью, мне не нужны деньги", - отметил Трамп, добавив, что это "невероятные цифры".
В то же время американский лидер подчеркнул, что "любит свою работу" и опроверг слухи о том, что он по каким-то причинам не выдвинет свою кандидатуру на второй срок.
Ранее Дональд Трамп заявил, что халифат будет полностью уничтожен.
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