Обычный вывих ноги закончился для женщины ампутацией. Это произошло в Братском районе Николаевской области. 57-летняя Елена Жаковская упала, поскользнувшись на тротуаре. Когда ее госпитализировали, врач-травматолог из районной больницы сказал, что у нее разорваны связки. При этом заверил женщину, что вправил вывих и, дескать, в ближайшее время она пойдет на поправку.

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Но женщине становилось только хуже. Нога болела, посинела, а на второй день и вовсе начала чернеть. Когда через два дня Елену наконец отвезли в областную больницу, оказалось, что у нее сильно повреждены сосуды. Из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи травмированную ногу пришлось отрезать. Подробности жуткой истории рассказала сама пострадавшая в интервью "Фактам".

"Когда меня наконец привезли в больницу, врач осмотрел ногу, провел какие-то манипуляции. Я ненадолго отключилась, а когда проснулась, увидела в ноге спицу. Нога ужасно болела, к тому же еще и распухла. Пальцы и стопа были синюшного цвета. Пошевелить ногой я не могла. Я спросила у врача, что это за травма. И вздохнула с облегчением, когда травматолог ответил, что это вывих, а не перелом. Мне казалось, что перелом намного страшнее. Спросила у врача, целы ли связки. Он сказал: "Нет. Там все порвано в клочья". Объяснил, что это двойной вывих со смещением. Я спрашивала, не нужны ли еще какие-то обследования или операции. Доктор сказал, что больше ничего не нужно. Дескать, лежите на вытяжке, а там посмотрим. Ночью я практически не спала, боль была адской. Спица в ноге только мешала, мне хотелось ее вытащить. На следующий день нога как будто побелела. При этом болеть меньше не стала. Появилось странное ощущение, как будто мои вены плавают в воде. Но врач продолжал утверждать, что все под контролем: "Припухлость спадет и все будет нормально". То же самое он сказал и моему сыну Юре, который приехал в больницу", - заявила Елена.

В итоге через два дня женщину все таки отвезли в в областной центр на фоне ухудшения здоровья. Врач осмотрев ногу, сразу же заявил о необходимости ампутации. Однако пообещал сделать все возможное, чтобы спасти ногу, но предупредил, что шансов практически нет. В тоже время врач метной больницы, который виновен в трагедии, свою вину не признает.

По факту произошедшего прокуратура Николаевской области открыла уголовное производство по статье: "Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для больного". Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в результате ошибочной ампутации умерла пенсионерка.