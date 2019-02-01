Криза у Венесуелі: з Центробанку вивозять тонни золота [ Редактировать ]
Радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон порадив президенту Венесуели Ніколасу Мадуро скористатися амністією та виїхати з держави.
У своєму Twitter він написав: "бажаю Ніколасу Мадуро спокійного довголіття на красивому пляжі подалі від країни - чим швидше, тим краще".
Тим часом підконтрольний Мадуро Центробанк Венесуели найближчими днями збирається продати частину золотих запасів Об'єднаним Арабським Еміратам, - щоб мати у своєму розпорядженні євро готівкою. За даними агенції Reuters, ідеться про 15 тонн золота.
Першу партію з трьох тонн відвантажили в кінці січня - тоді з'явилася інформація про допомогу росіян з літаком. Усього ж до кінця місяця в Емірати планують продати майже тридцять тонн золота, щоб забезпечити ліквідність імпорту основних товарів.
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