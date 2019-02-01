ЄС створює контактну групу для врегулювання кризи у Венесуелі [ Редактировать ]
Євросоюз створить міжнародну контактну групу для мирного врегулювання кризи у Венесуелі, - про це напередодні у Бухаресті заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.
За її словами, до контактної групи увійдуть представники країн ЄС та Латинської Америки. Їм нададуть мандат на 3 місяці, протягом яких сприятимуть проведенню у Венесуелі демократичних виборів.
Могеріні також додала, що Рада ЄС не визнаватиме лідера опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни, адже це справа держав-членів, а не блоку.
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