Євросоюз створить міжнародну контактну групу для мирного врегулювання кризи у Венесуелі, - про це напередодні у Бухаресті заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

За її словами, до контактної групи увійдуть представники країн ЄС та Латинської Америки. Їм нададуть мандат на 3 місяці, протягом яких сприятимуть проведенню у Венесуелі демократичних виборів.

Могеріні також додала, що Рада ЄС не визнаватиме лідера опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни, адже це справа держав-членів, а не блоку.