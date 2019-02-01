П'ять тисяч школярів влаштували акцію в Мумбаї. Діти закликали водіїв скутерів і мотоциклістів дотримуватися правил дорожнього руху та одягати шоломи.

Юних активістів підтримав індійський актор, зірка Болівуду - Шахід Капур. Учням навіть вдалося потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Їхня акція виявилася найбільшим зібранням у шоломах.

Попередній рекорд встановили в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там два роки тому зібралося 1070 людей.