Індійські школярі потрапили до Книги рекордів Гіннеса [ Редактировать ]
П'ять тисяч школярів влаштували акцію в Мумбаї. Діти закликали водіїв скутерів і мотоциклістів дотримуватися правил дорожнього руху та одягати шоломи.
Юних активістів підтримав індійський актор, зірка Болівуду - Шахід Капур. Учням навіть вдалося потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Їхня акція виявилася найбільшим зібранням у шоломах.
Попередній рекорд встановили в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там два роки тому зібралося 1070 людей.
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