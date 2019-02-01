В одной из харьковских школ произошел громкий скандал: учительница оскорбила двух школьниц за опоздание на урок. Инцидент произошел в школе №109. История получила огласку благодаря местному активисту Даниэлю Солодчику, который взял небольшое интервью у семьи девочки.

Как рассказывает ученица "4-А" Маргарита, вчера она вместе с подругой на три минуты опоздала на урок. В классе девочек встречала преподавательница, которая никогда не вела у них занятий.

"Мы извинились, а она сказала: "Таких нужно на учет ставить. Кто вас подымает?". Мы ответили, что родители. Она спросила: "Вы что, родились на мусорке? Не знаете, во сколько вставать нужно?". Назвала наших родителей тупыми, а потом и вовсе сказала, что у нас нет семьи. Я сказала, что мои родители незрячие, но это не дает никому права так о них говорить. Потом мы сели за парты, а Инна Васильевна (преподаватель) ушла, мы расплакались, нас успокаивал весь класс", - говорит Маргарита.

При этом учительница девочек была рядом, но не вступилась за учениц. Руководство школы пока не приняло соответствующих мер.

Ранее мы сообщали, что школьницы жестоко избили девочку.