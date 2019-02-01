Авикатастрофа МН17: родственники погибших решились на отчаянный шаг [ Редактировать ]
Иск к России и лично к президенту Владимиру Путину в связи с крушением рейса МН17, начинавшийся с обращения нескольких граждан Малайзии и Австралии, вырос до 291 человека.
Цифру назвал адвокат Джерри Скиннер, который представляет родственников погибших пассажиров самолета, сбитого в небе Донбасса в 2014 году. Он же подал в ЕСПЧ иск на сумму 330 миллионов долларов, сообщает "Эхо Москвы".
"Мы начинали работу с небольшим числом граждан Малайзии и Австралии, с которыми с самого начала я установил контакт. Теперь к нам присоединилось большое количество родственников погибших, и наш иск стал самым крупным. Вместе с родственниками у нас в иске сейчас 291 человек", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Нидерланды будут судиться с Россией.
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