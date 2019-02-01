Под Кременчугом зверски убили бизнесмена [ Редактировать ]
Возле Кременчуга патрульные полицейские обнаружили припаркованный автомобиль Hyundai Santafe, в котором находилось тело частного предпринимателя, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Полтавской области.
Автомобиль нашли вечером на 96-м километре трассы М-22 Александрия-Кременчуг. Следственно-оперативная группа установила, что в автомобиле находится труп 55-летнего местного частного предпринимателя с явными признаками насильственной смерти.
По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины). Полиция просит граждан, которые владеют любой информацией о данном события или проезжали в период времени с 19:00 до 20:30 на данном участке дороги с включенным видеорегистратором, предоставить информацию по номеру 102.
Ранее мы сообщали, что в Черном море нашли шлюпку с трупом мужчины.
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