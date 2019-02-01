В Киеве 5-летнему ребенку выстрелили в голову [ Редактировать ]
В пятницу, 1 февраля, в Киеве на Лесном массиве произошла стрельба. Полиция разыскивает троих мужчин, которые ранили пятилетнего ребенка, пишет "Информатор".
Инцидент произошел в Деснянском районе на улице Шолом-Алейхема, 17 возле супермаркета "АТБ".
Как сообщила свидетельница происшествия, трое мужчин выстелили в голову ребенку пяти лет. Пострадавшего госпитализировали. Приметы злоумышленников: все были одеты в темную одежду, возраст около 20 лет.
Ранее в Николаеве возле здания суда застрелили супружескую пару.
по теме
На Корсике мужчина открыл огонь по прохожим, есть жертвы
В результате стрельбы также пострадал офицер полиции
Мужчина расстрелял семью своей возлюбленной
Молодой человек сначала убил семью своей девушки, а потом пошел домой и расстрелял своих родителей
Мужчина устроил стрельбу в баре Одессы, есть жертвы
Одессит устроил стрельбу в местном баре, в результате которой пострадали люди
Пьяный мужчина выстрелил в дверь и убил брата
Вчера вечером в селе Забродь Хустского района пьяный мужчина застрелил брата из ружья
В Киеве семейная ссора закончилась стрельбой по прохожим (фото)
После того, как прохожие попытались разборонить пару, мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в них