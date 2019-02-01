В пятницу, 1 февраля, в Киеве на Лесном массиве произошла стрельба. Полиция разыскивает троих мужчин, которые ранили пятилетнего ребенка, пишет "Информатор".

Инцидент произошел в Деснянском районе на улице Шолом-Алейхема, 17 возле супермаркета "АТБ".

Как сообщила свидетельница происшествия, трое мужчин выстелили в голову ребенку пяти лет. Пострадавшего госпитализировали. Приметы злоумышленников: все были одеты в темную одежду, возраст около 20 лет.

Ранее в Николаеве возле здания суда застрелили супружескую пару.