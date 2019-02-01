Повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к росту цен - Криворучко [ Редактировать ]
Расходы на ж/д транспорт являются для многих отраслей существенной статьей расходов. УЗ повышает тариф, производители вынужденно поднимают цены, вследствие чего растет индекс цен товаропроизводителей, заявил в интервью 112.ua глава ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.
По словам Криворучко, принцип индексации тарифов УЗ с привязкой к индексу цен товаропроизводителей имеет существенный недостаток. И постоянно поднимая тариф, УЗ обрекает себя на последующее повышение.
"Расходы на ж/д транспорт являются для многих отраслей существенной статьей расходов. УЗ повышает тариф, производители вынужденно поднимают цены, растет индекс цен товаропроизводителей, тариф УЗ растет еще больше - и так далее по спирали. Чем выше УЗ индексирует тариф, тем больше необходимость в последующем повышении", - заявил Криворучко.
Также эксперт сообщил, что УЗ является естественной монополией и играет на локальном рынке, тогда как другие производители зависят от мировой конъюнктуры.
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