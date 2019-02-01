В пятницу утром, 1 февраля, во Львове на улице Дорошенко, 14, на прохожего обрушился элемент фасада здания. Мужчину доставили в больницу, сообщает пресс-служба мэрии города.

"С дома, который принадлежит ОСББ, на ул. Дорошенко, 14, произошло падение, вероятно, элемента фасада. В результате падения был травмирован пешеход. Мужчину доставили в 8-ю больницу", – сообщил глава Галицкого района Львова Андрей Зозуля.

Он отметил, что место происшествия огорожено.

Причины происшествия выясняет полиция. Депутат горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что с дома упал кусок штукатурки.

Пострадавший пешеход госпитализирован с гематомой головы. Напомним, во Львове пьяный водитель совершил два ДТП.

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