В центре Львова на прохожего обрушилось здание [ Редактировать ]
В пятницу утром, 1 февраля, во Львове на улице Дорошенко, 14, на прохожего обрушился элемент фасада здания. Мужчину доставили в больницу, сообщает пресс-служба мэрии города.
"С дома, который принадлежит ОСББ, на ул. Дорошенко, 14, произошло падение, вероятно, элемента фасада. В результате падения был травмирован пешеход. Мужчину доставили в 8-ю больницу", – сообщил глава Галицкого района Львова Андрей Зозуля.
Он отметил, что место происшествия огорожено.
Причины происшествия выясняет полиция. Депутат горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что с дома упал кусок штукатурки.
Пострадавший пешеход госпитализирован с гематомой головы. Напомним, во Львове пьяный водитель совершил два ДТП.
Ранее мы писали о том, что в Кременчуге гигантская сосулька проломила череп школьнику.
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