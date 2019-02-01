Тим Кук, генеральный директор компании Apple, отчитался о финансовом состоянии производителя из Купертино. Более того, глава Apple даже сделал заявление, которые можно назвать революционным.

Выручка американского технологического гиганта начала падать, а продажи смартфонов просели примерно на 15%. Несмотря на это, они занимают 51% рынка флагманских моделей. Все же Тим Кук признал, что iPhone стоит слишком дорого. Генеральный директор также во время пресс-конференции с инвесторами заявил о планах компании снизить цены на смартфоны на некоторых рынках.

По словам Тима Кука, американская компания пересмотрит собственную ценовую политику, поскольку цены на iPhone устанавливаются в валюте той или иной страны и больше никак не связаны со стоимостью в долларах. По отчетам компании, в регионах, где наблюдались скачки курса валют, продажи смартфонов Apple просели больше всего.

Ранее мы писали, что фото нового смартфона Apple появилось в сети.