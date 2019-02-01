С момента вступления в силу законов о "евробляхах" льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах обошлось украинцам уже в 4,1 млн гривен. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины.

С 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 года было оформлено более более 65 тысяч транспортных средств.

Из общего количества растаможенных авто почти 55 тысяч находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.

За них владельцы уплатили 467 млн ​​грн "добровольного взноса" - по 8500 за каждое авто. Этот взнос освобождает "евробляхеров" от административной ответственности.

"Наиболее активно граждане оформляют транспортные средства в Киеве - почти 10,8 тысяч автомобилей, Волынской области - 8,7 тысяч, и Черновицкой - более 6 тысяч автомобилей", - сообщили в ГФС.

Ранее мы писали о том, что владельцам "евроблях" грозят гигантские штрафы.