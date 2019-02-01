Пекинская капуста богата клетчаткой, поэтому полезна для пищеварения. Ее особенно рекомендуют употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и язвы желудка. Как приготовить из пекинской капусты вкусный и полезный салат - пишет "Сегодня".

Салат из пекинской капусты

Ингредиенты:

1 кг пекинской капусты

450 г огурцов

150 г моркови

Несколько веточек укропа

Несколько веточек петрушки

Несколько стеблей зеленого лука

Соль – по вкусу

Оливковое масло

Рецепт приготовления:

Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья.

Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками.

Очищенную морковь натрите на крупной терке.

Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом.

Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом.

Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике.

Подавайте вместе с хлебом или как гарнир к мясным и рыбным блюдам.

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