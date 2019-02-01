Идеальный зимний салат из пекинской капусты [ Редактировать ]
Фото: polzavred.ru
Пекинская капуста богата клетчаткой, поэтому полезна для пищеварения. Ее особенно рекомендуют употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и язвы желудка. Как приготовить из пекинской капусты вкусный и полезный салат - пишет "Сегодня".
Салат из пекинской капусты
Ингредиенты:
- 1 кг пекинской капусты
- 450 г огурцов
- 150 г моркови
- Несколько веточек укропа
- Несколько веточек петрушки
- Несколько стеблей зеленого лука
- Соль – по вкусу
- Оливковое масло
Рецепт приготовления:
- Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья.
- Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками.
- Очищенную морковь натрите на крупной терке.
- Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом.
- Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом.
- Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике.
- Подавайте вместе с хлебом или как гарнир к мясным и рыбным блюдам.
Ранее мы писали, как приготовить мохито.
по теме
Prev Next
31 января 2019 17:28
Как приготовить мохито: классический рецепт
Существует несколько версий появления этого напитка
31 января 2019 12:28
Как приготовить диетический морковный суп
Рецепт от специалиста по питанию Светланы Фус
30 января 2019 18:00
Гречневый суп с грибами и говядиной: простой рецепт для обеда
Гречневый суп с грибами, мясом и зеленью поможет вкусно согреться в холодную погоду
30 января 2019 15:34
Как приготовить сытный завтрак из яиц и картофеля
Иногда обычные завтраки надоедают и хочется чего-то интересного и вкусного
30 января 2019 13:58
В чем польза и вред инжира
Инжир - вкусный и полезный плод желтого, зеленого и даже фиолетового цвета