В Киеве посреди улицы нашли мужчину с простреленной головой [ Редактировать ]
1 февраля в Киеве по адресу улица Стефана Таранушенко, 3 обнаружили труп мужчины. Тело лежало на улице возле автомобиля Renault. Вызов на линию экстренных служб поступил около 15:00, пишет "Информатор".
По предварительной информации, мужчина арендовал гараж рядом с указанным адресом. Сам он проживал на улице Оноре де Бальзака. Рядом с телом мужчины лежала часть ружья "обрез". Местные жители сначала услышали выстрел, а когда вышли на улицу, то увидели мужчину с ранением головы. На место вызвали медиков, однако им оставалось только констатировать смерть.
Вторая часть ружья лежала в багажнике, а рядом лежали инструменты. Мужчина 31 января отметил свое 66-летие. Предварительно, мужчина разбирал оружие, но оно было не разряжено. Однако правоохранители будут проверять все возможные версии. Подробности случившегося будут выяснять следователи. На месте работала следственно-оперативная группа, медики и патрульные.
Ранее мы писали, что в Киеве нашли труп.
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