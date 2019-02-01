Приметы на 2 февраля: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
2 февраля отмечают день Зимнего Ефимия (Метельного). Считается, что именно в это время устанавливается самая холодная погода.
В этот день предсказывают погоду не только на февраль, но и на Масленичную неделю - надеялись, что эти дни будут не слишком холодными и солнечными, чтобы можно было играть и гулять на улице, развлекаться и ходить на ярмарки. Интересно, что именно на Ефимия традиционно устраивали свадьбы. А объяснялось это тем, что после Ефимия шла Масленичная неделя, после чего наступал Великий Пост. Если молодые люди не решались сыграть свадьбу до Ефимия, 2 февраля, им приходилось ждать до самой Пасхи. И то, даже в этом случае устроить торжество было проблематично, ведь начиналась посевная, весенняя и летняя страда, сбор урожая - было совсем не до празднований.
Народные приметы на 2 февраля
- Если в полдень солнечно, значит, весна будет ранней
- Ветреная погода в полдень 2 февраля - лето будет дождливым
- Если утром на небе появилось много облаков, а солнце на закате приобрело багряный оттенок - жди сильных метелей.
- Изморозь 2 февраля предвещает ночные заморозки
- Если на Зимнего Ефимия в полдень солнечно и тепло, значит, можно ожидать ранней весны.
- Даже пасмурный, но все-таки теплый день 2 февраля предвещает метели в течение всего февраля месяца и вплоть до середины марта
- Метель 1 и 2 февраля - примета того, что мести будет всю оставшуюся зиму
- Говорят, что люди, родившиеся на Ефимия, живут недолго. Но продлить жизнь младенца можно, если его пуповину положить в дупло и произнести "Птица здесь гнездышко совьет - и раб Божий (имя) сто лет проживет"
- Если на Ефимия потерять варежку или перчатку - примета к тому, что придется жить в нищете
- Хозяйка на кухне руку порезала - кто-то из родственников заболеет
- В день 2 февраля нельзя поднимать с земли мелкие деньги – это к бедности
- Нельзя 2 февраля петь после захода солнца - на следующий день будешь плакать
- Все сны, которые снятся на Ефимия, нужно толковать наоборот. Они считаются вещими.
- Сильная буря на Ефимия - нечистая сила проказничает. Говорили, что черти устраивают пляски в честь того, что загубили людские души.
- Нельзя 2 февраля перебирать крупу - поссоришься с членами семьи
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