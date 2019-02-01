2 февраля отмечают день Зимнего Ефимия (Метельного). Считается, что именно в это время устанавливается самая холодная погода.

В этот день предсказывают погоду не только на февраль, но и на Масленичную неделю - надеялись, что эти дни будут не слишком холодными и солнечными, чтобы можно было играть и гулять на улице, развлекаться и ходить на ярмарки. Интересно, что именно на Ефимия традиционно устраивали свадьбы. А объяснялось это тем, что после Ефимия шла Масленичная неделя, после чего наступал Великий Пост. Если молодые люди не решались сыграть свадьбу до Ефимия, 2 февраля, им приходилось ждать до самой Пасхи. И то, даже в этом случае устроить торжество было проблематично, ведь начиналась посевная, весенняя и летняя страда, сбор урожая - было совсем не до празднований.

Народные приметы на 2 февраля

Если в полдень солнечно, значит, весна будет ранней

Ветреная погода в полдень 2 февраля - лето будет дождливым

Если утром на небе появилось много облаков, а солнце на закате приобрело багряный оттенок - жди сильных метелей.

Изморозь 2 февраля предвещает ночные заморозки

Если на Зимнего Ефимия в полдень солнечно и тепло, значит, можно ожидать ранней весны.

Даже пасмурный, но все-таки теплый день 2 февраля предвещает метели в течение всего февраля месяца и вплоть до середины марта

Метель 1 и 2 февраля - примета того, что мести будет всю оставшуюся зиму

Говорят, что люди, родившиеся на Ефимия, живут недолго. Но продлить жизнь младенца можно, если его пуповину положить в дупло и произнести "Птица здесь гнездышко совьет - и раб Божий (имя) сто лет проживет"

Если на Ефимия потерять варежку или перчатку - примета к тому, что придется жить в нищете

Хозяйка на кухне руку порезала - кто-то из родственников заболеет

В день 2 февраля нельзя поднимать с земли мелкие деньги – это к бедности

Нельзя 2 февраля петь после захода солнца - на следующий день будешь плакать

Все сны, которые снятся на Ефимия, нужно толковать наоборот. Они считаются вещими.

Сильная буря на Ефимия - нечистая сила проказничает. Говорили, что черти устраивают пляски в честь того, что загубили людские души.

Нельзя 2 февраля перебирать крупу - поссоришься с членами семьи

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