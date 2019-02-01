В пятницу, 1 февраля, в Киеве на Лесном массиве произошла стрельба. Пострадавшего ребенка госпитализировали. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, мальчик получил ранение случайно. Мать выходила с ребенком из супермаркета АТБ. В этот момент возле магазина между молодыми людьми произошел конфликт.

Правоохранители говорят, что выстрел был один. Вблизи места инцидента патрульным удалось задержать двоих подозреваемых. С места происшествия стрелок скрылся. Сейчас на его поиски ориентированы наряды столичной полиции. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты изъяли гильзу и пулю, предварительно, она резиновая. Подробности инцидента выясняются.

Ранее в Николаеве возле здания суда застрелили супружескую пару.