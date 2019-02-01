В Киеве 5-летнему ребенку выстрелили в голову: появилось видео [ Редактировать ]
В пятницу, 1 февраля, в Киеве на Лесном массиве произошла стрельба. Пострадавшего ребенка госпитализировали. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, мальчик получил ранение случайно. Мать выходила с ребенком из супермаркета АТБ. В этот момент возле магазина между молодыми людьми произошел конфликт.
Правоохранители говорят, что выстрел был один. Вблизи места инцидента патрульным удалось задержать двоих подозреваемых. С места происшествия стрелок скрылся. Сейчас на его поиски ориентированы наряды столичной полиции. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты изъяли гильзу и пулю, предварительно, она резиновая. Подробности инцидента выясняются.
Ранее в Николаеве возле здания суда застрелили супружескую пару.
по теме
"Давай руку, я її відріжу": за що побили фізрука у Київській школі?
Як знизити рівень агресії в освітніх закладах і кого вже варто захищати: вчителів чи учнів?
В Киеве посреди улицы нашли мужчину с простреленной головой
На место вызвали медиков
Выкручивал руки и разбил телефон: кондуктор напал на женщину с ребенком (видео)
31 января в Киеве кондуктор напал на женщину с ребенком
В Киеве водитель умер прямо во время поездки
На момент смерти ему было около 40 лет